Calciomercato Udinese – Futuro? Fiorentina e Bologna fanno sul serio

Calciomercato Udinese – Tra pochi giorni si darà il via alle danze. Importanti novità non solo in uscita

UDINESE NEWS – L’apertura del calciomercato è visibile ad occhio nudo. Tra poche ore ci lasceremo alle spalle questo anno indelebile. Qualche cosa, inevitabilmente, cambierà anche nel nostro campionato. Diverse squadre sono rimaste molto sorprese dalle prestazioni dell’Udinese e vorrebbero approfittarne, portando via a Gotti qualche suo gioiello. Marino è stato molto chiaro:”Non è stato fissato un prezzo per De Paul perché non è in vendita. Se ne riparlerà nel mercato estivo”. Il calendario dei bianconeri nelle prossime settimane sarà fittissimo e l’obiettivo primario resta quello di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Nel frattempo, Fiorentina e Bologna non hanno tempo da perdere. Da un momento all’altro potrebbero lanciare un’offerta per il giocatore.

La Viola sembrerebbe essere disposta a “sacrificare” uno tra Crutone e Kuamé. Obiettivi? Inglese o Kevin Lasagna. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Proprio gli attaccanti di Parma ed Udinese rischiano di essere i pezzi pregiati nelle prossime settimane, considerato che i loro attuali club se ne privano solo a peso d’oro” – prosegue il quotidiano sportivo – “Il Bologna, ad esempio, ha in testa Inglese da mesi, ma anche Lasagna“. Il club friulano dovrà fare il possibile per riuscire a tenersi stretto i suoi pezzi più importanti. Ma qualora uno dei big dovesse lasciare Udine, non si può escludere un intervento sul mercato in entrata. Anzi, da tempo ormai dopo la cessione di Gonzalez, un nuovo nome sarebbe finito sotto il mirino del club bianconero.

Stiamo parlando di Kamil Piatkowski, difensore classe 2000 del Rakow. La sua duttilità gli consente di essere schierato sia come difensore centrale che come terzino. Ha una buona gamba e soprattutto un’imponente stazza fisica. È alto 1 metro e 91 cm. Attualmente gioca anche nella Nazionale polacca U21.