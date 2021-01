Calciomercato Udinese – Lasagna: cifre e modalità del trasferimento

Il calciomercato in casa Udinese continua ad essere caldissimo. Dentro Llorente e fuori Lasagna. Ecco le cifre del passaggio in gialloblu

CALCIOMERCATO UDINESE - La situazione calciomercato in casa Udinese si sta evolvendo giorno dopo giorno. L'arrivo di Llorente è stato possibile solo ed esclusivamente grazie alla partenza di un altro centravanti. Ovviamente il calciatore chiamato in causa è Kevin Lasagna. L'attaccante, acquistato dall'Udinese il 14 gennaio del 2017, è pronto ad intraprendere un'altra strada. Ovviamente, la destinazione ormai la conosciamo tutti. Le strade del centravanti e del club bianconero sono arrivate al capolinea. Il Verona, adesso, è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Il calciatore è arrivato ieri pomeriggio nella città veneta per effettuare le consuete visite mediche e per firmare definitivamente il contratto che lo legherà alla società gialloblu. Nel frattempo sono state svelate le cifre e le modalità dell'operazione.

Secondo quanto riportato dal portale HellasLive, il ds D'Amico sta limando i dettagli dell'operazione con il club friulano per sancire una volta per tutte il trasferimento del cartellino dalla squadra di Luca Gotti ai mastini di Ivan Jurić. Le due compagini avrebbero raggiunto un'intesa che prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto a 6.5 milioni di euro. La trattativa non è ancora stata chiusa ma mancherebbe soltanto la firma. Il Verona, al momento, occupa l'ottavo posto in campionato a quota 30 punti. Solo 4 punti separano i veneti dai biancocelesti d'Inzaghi. L'obiettivo del club veronese?

Chiaramente è quello di provare ad agguantare il il sesto posto così da aggiudicarsi un posto alle qualificazioni dell'Europa League. Dall'altra parte, invece, l'Udinese ha deciso di puntare su Fernando Llorente per ritrovare quei tre punti che ormai in casa friulana non si vedono da molto tempo. Gotti ha dimostrato che i suoi ragazzi meritano più di quanto hanno raccolto. Le ultime due prestazioni contro Atalanta e Inter sono state esemplari. Due gare di carattere e tenacia che per un pizzico di sfortuna sono terminate entrambe con un pareggio. Le occasioni per i bianconeri però ci sono state e forse l'Udinese avrebbe meritato anche qualcosa in più.