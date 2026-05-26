Il club bianconero diretto dalla famiglia Pozzo sta già iniziando a scrivere il suo futuro e di conseguenza si sta muovendo in maniera interessante sul mercato. L'obiettivo è quello di mettere a referto dei colpi molto interessanti che possano dire la loro senza grandi problemi. Classici nomi in stile Udinese, che abbiano l'X Factor, ma allo stesso tempo siano dei giovani futuribili e di conseguenza delle possibili plusvalenze nel corso delle stagioni a venire. Il primo nome che sta prendendo quota per questa sessione estiva arriva dalla Danimarca e si parla di un terzino che sembra essere pronto per una nuova avventura. Una pista perfetta in caso di addio da parte di Kingsley Ehizibue a costo zero, ecco tutti i dettagli.

Il nuovo esterno dei bianconeri

Ehizibue

Se dovesse partire il nigeriano, il primo nome che sembra essere sulla lista della squadra bianconera è quello di Sabil Hansen. Una stagione da protagonista con la maglia dei Randers con cui ha conquistato 26 presenze tra campionato e Relegation Round (play-out nella prima serie danese) a cui vanno aggiunti una rete ed un assist. Il valore secondo Transfermarkt si aggira sui 600 mila euro, ma la sensazione è che serva decisamente di più per arrivare alle prestazioni di un calciatore di questo livello.