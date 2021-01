Calciomercato Udinese: Pussetto? Marino potrebbe aver trovato il sostituto

Calciomercato Udinese , Pussetto ko? Marino sta già lavorando al piano B

NEWS UDINESE – Oltre al danno, la beffa. Il 2021 non poteva cominciare nel peggiore dei modi. 4 gol e 13esimo posto a soli 4 punti dalla terzultima. La classifica al momento non lascia spazio a molte interpretazioni. La zona rossa è a un passo. Gotti non è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Insomma, tutto ciò che poteva andare storto è andato anche peggio. Non solo il risultato, adesso a preoccupare sono le condizioni fisiche dell’attaccante argentino. La società friulana è seriamente preoccupata. Ecco il comunicato del club.

“Udinese Calcio comunica che, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro riportato ieri nella gara contro la Juventus, Ignacio Pussetto è stato sottoposto ai controlli strumentali di rito che hanno confermato l’interessamento del legamento crociato anteriore”. Questa mattina Pussetto svolgerà nella Capitale ulteriori accertamenti. Il Professor Mariani aspetta di poter valutare le sue condizioni fisiche presso la clinica Villa Stuart. Questa proprio non ci voleva. Lasagna non sta affrontando il miglior periodo della sua carriera. Pochi tiri in porta e troppi pochi gol. Deulofeu è ancora fermo ai box e molto probabilmente salterà anche la prossima partita contro il Bologna. Forestieri e Nestorovski cercano di dare il meglio per la squadra ma certe volte non è abbastanza. Il migliore acquisto del mercato sarebbe riuscire a trattenere De Paul. Marino è stato molto chiaro al riguardo. Il trequartista potrebbe lasciare l’Udinese ma se ne parlerebbe in estate. Nel frattempo, l’emergenza Pussetto ha fatto muovere ulteriormente il calciomercato bianconero. Le ultime indiscrezioni rivelano che un nuovo centravanti potrebbe indossare a breve la maglia friulana.

Stiamo parlando di Andrea Pinamonti. L’attaccante nerazzurro potrebbe essere ceduto in prestito al club bianconero. Al momento non c’è ancora nulla di concreto ma Marotta potrebbe lusingare l’Udinese con questa mossa “amichevole”. Ovviamente, nell’operazione non è da escludere che possa essere inserita una formula per portare De Paul, la prossima stagione, alla corte del Biscione.