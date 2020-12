Calciomercato Udinese – Questa proprio non ci voleva!

Calciomercato Udinese – Dalla Turchia arriva la fumata nera

UDINESE NEWS – Il sogno di ogni grande squadra è quello di poter fare un mercato invernale degno di nota. Mancano ancora molte partite e qualsiasi rincalzo in mezzo al campo farebbe comodo a ciascun allenatore. Cominciano i corteggiamenti e, con questi, anche i rifiuti. Alla fine il trequartista ha scelto il Galatasary. Secondo quanto riportato dalla testata turca Fanatik, Emre Akbaba avrebbe definitivamente spento le speranze dei tifosi friulani. I tanti infortuni subiti dal calciatore non sono bastati a far calare l’interesse del suo club attuale. Nonostante gli acciacchi, la società turca avrebbe deciso di prolungargli il contratto seppur con una piccola riduzione dell’ingaggio. Il centrocampista andrà a percepire 1mln e 660 mila euro invece di 1 mln e 750 mila per andare incontro alle richieste economico finanziario del club a causa della pandemia. Il suo arrivo (visto il ruolo) avrebbe dato la possibilità al club friulano di poter rimettere De Paul sul mercato con maggiore tranquillità. Il calciomercato però è imprevedibile. Può ancora accadere di tutto.