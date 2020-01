Calciomercato Udinese: Sierralta sempre più vicino all’Universidad Catolica

Dopo la rottura della clavicola occorsa al difensore dell’Universidad Catolica Germán Lanaro che lo terrà fuori per almeno tre mesi, il club cileno si sta guardando intorno alla ricerca di un difensore centrale.

Il nome che circola sempre più insistentemente sui tabloid sudamericani è quello di Francisco Sierralta, difensore dell’Udinese che ha trovato poco spazio in bianconero (una solo presenza, in Coppa Italia) e che perciò non disdegnerebbe il ritorno in patria, nonostante piaccia anche al Parma.