Oumar Solet è vicino alla fine della sua avventura con la maglia dell'Udinese? Dopo una stagione e mezzo da assoluto protagonista, in cui si è preso una maglia da titolare e non l'ha mai abbandonata si inizia a ragionare su quella che potrebbe essere la prossima avventura. Sono tante le società interessate all'acquisto di un talento di questo tipo sia dalla massima serie del calcio italiano che da quelle che arrivano dalla massima serie del football inglese. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime novità sull'interessamento soprattutto da parte dei neroazzurri di Milano che potrebbero provare ad affondare il colpo.

Oumar Solet verso un nuovo team

Oumar Solet

Ieri è stata una giornata importante per i nuovi campioni d'Italia. La squadra di Christian Chivu ha voglia di fare la differenza e di conseguenza ha messo il calciatore francese dell'Udinese tra gli obiettivi di quest'estate. Al momento non occupa la prima posizione, ma non va escluso un possibile affondo nel corso delle prossime settimane. La valutazione che fanno i bianconeri è molto chiara e si aggira attorno ai 25 milioni di euro con qualche bonus di contorno. Adesso non possiamo fare altro che attendere il via ufficiale di una trattativa che sembra poter accompagnare l'Udinese nel corso dell'estate.