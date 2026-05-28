Oumar Solet resterà in bianconero o è pronto per iniziare una nuova avventura nella massima serie del calcio italiano? Il punto di domanda è chiaro e dopo le ultime dichiarazioni da parte del Group Technical Director, Gianluca Nani sembra essere tutto in dubbio. Proprio nel corso della giornata appena trascorsa, ha rilasciato a Sportitalia delle parole che fanno capire di trattativa non ancora iniziata con l'Inter, ma discorsi avviati con Ausilio. Potrebbe essere solo una questione di tempo prima che le parti possano giungere ad un accordo ed anzi passiamo a quelle che saranno le richieste della società friulana.

Le richieste della società del Friuli Venezia Giulia

Oumar Solet

Non c'è alcuna intenzione di regalare le prestazioni di un calciatore con queste qualità e di conseguenza la richiesta minima potrebbe aggirarsi sui trenta milioni di euro (bonus inclusi). Un difensore centrale che ha tutti i numeri per mettersi in mostra e soprattutto lo ha dimostrato confermandosi come il migliore dei bianconeri anche nel corso di questa stagione. Adesso non si può fare altro che capire se l'affondo decisivo arriverà dai neroazzurri, non dimentichiamo che anche dall'Inghilterra c'è un forte interessamento e di conseguenza si potrebbe aprire anche una nuova pista.