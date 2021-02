Calciomercato Udinese – Trovato ieri l’accordo: ecco cosa succede ora

Nella giornata di ieri sembrerebbe essere arrivata la svolta per una trattativa di mercato molto importante

UDINE - Juan Musso è sicuramente uno dei gioielli più in vista dell'Udinese, tanto che su di lui si sono concentrate le attenzioni di numerose big di Serie A e non solo. Come riporta Sportitalia la Roma sembrerebbe aver compiuto un passo decisivo per arrivare al portierone argentino. Proprio in occasione della gara dell'Olimpico le due dirigenze avrebbero trovato un principio di accordo, bruciando di fatto la concorrenza della squadra di Suning.

Premesso che la famiglia Pozzo preferirebbe monetizzare in toto la cessione del proprio numero uno, ottenendo 30 milioni di euro cash, ci sono un paio di profili nella rosa giallorossa che piacciono molto in Friuli. Si tratta di Amadou Diawara e di Carles Perez. Proprio in una recente intervista il tecnico bianconero Luca Gotti ha rivelato di avere un debole per l'ex Barcellona.

L'estremo difensore dell'Udinese si è raccontato in un'intervista a Olé, in cui ha parlato anche di mercato: "E' il momento più bello della mia carriera. Se contiamo anche l'Argentina, sono al quarto anno di massima serie. Ogni giorno mi sento più forte e conosco sempre meglio il campionato italiano, uno dei più importanti. Sono maturato molto anche come persona. So che posso ancora migliorare sotto tanti punti di vista, ma ho molta fiducia in me stesso. Mi alleno sempre al cento per cento e affronto ogni partita come una finale. L'interesse da parte di grandi squadre mi ha motivato ancora di più perché vuol dire che sto facendo qualcosa di buono. Tutte queste voci mi hanno influenzato solo in maniera positiva. Vorrei giocare in una squadra che gioca stabilmente la Champions e che lotta per lo scudetto. E' questa la mia aspirazione. So che accadrà al momento giusto. Non sono ansioso. Le cose spesso accadono quando meno te le aspetti".