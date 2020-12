Calciomercato Udinese – Nuove indiscrezioni: voci clamorose su Lasagna

Calciomercato Udinese – Marotta bussa alla porta dei bianconeri: questa volta De Paul non c’entra niente

UDINESE NEWS – Gotti è leggermente preoccupato. La sua squadra subisce pochi gol ma non segna abbastanza. Il tecnico veneto ha costruito il suo stile di gioco basandosi prevalentemente sul possesso palla. L’Udinese molto spesso domina le partite. Fa circolare tanto e bene il pallone ma troppo spesso appare inconcludente. I numeri degli attaccanti non lasciano ben sperare. Gennaio si avvicina e qualcosa potrebbe cambiare nel reparto offensivo dell’organico friulano. Nel frattempo Marotta e Ausilio avrebbe messo gli occhi su un altro calciatore bianconero e non stiamo parlando di Rodrigo De Paul.

L’allenatore leccese ha più volte fatto notare alla società come la squadra sia a corto di centravanti. Lautaro e Lukaku si trovano in perfetta sintonia ma quando “Big Rom” è costretto al riposo, scatta l’emergenza. Alexis Sánchez lo conosciamo bene e non è una prima punta di ruolo e il quarto attaccante è Andrea Pinamonti. Nonostante la giovanissima età, solo 21 anni, ha già indossato le maglie di Frosinone e Genoa. La sua esperienza sul campo però non è bastata a farlo diventare, al momento, l’attaccante che serve a Conte. L’allenatore nerazzurro vorrebbe alzare l’asticella. Ed è qui che entrerebbe in gioco l’Udinese.

Secondo le ultime indiscrezioni, i due dirigenti del Biscione avrebbero messo nel mirino Kevin Lasagna. L’eliminazione dalla Champions League ha scombussolato i conti del club milanese ed ecco perché un possibile scambio a costo zero Pinamonti-Lasagna, potrebbe rendere felici entrambe le parti. L’attaccante bianconero al momento non sta giocando la sua stagione migliore (solo 1 gol nelle ultime 10 partite). Non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra e per lui potrebbe essere un’ottima occasione per rubare a Lukaku qualche segreto del mestiere. Pinamonti, dal canto suo, potrebbe ritrovare quella titolarità e la continuità che ormai non vede da un pò di tempo. Insomma, questo scambio non nuocerebbe a nessuno. Vedremo come evolverà la situazione.