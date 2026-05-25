Nicolò Zaniolo continua a lavorare in vista della prossima stagione e sta cercando di recuperare al meglio dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nel corso delle ultime due sfide stagionali. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul messaggio di saluti all'annata che ha lasciato il calciatore che ha indossato anche le casacche di Roma, Fiorentina e Atalanta tra le ultime ma di proprietà (attualmente) del Galatasaray visto che il riscatto dell'Udinese non è ancora partito.

Le dichiarazioni social di Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo esulta per il gol contro il Torino

"Se a inizio anno mi avessero chiesto come ti immaginavi la stagione, l’avrei descritta proprio così! Ho trovato un posto che mi ha fatto sentire subito a casa, che mi ha fatto tornare la voglia di giocare a calcio e la gioia di andare al campo tutti i giorni con il sorriso! Al di là del campo poi, questa meravigliosa città mi ha regalato il mio secondo figlio Leonardo e il matrimonio con la donna della mia vita!!! Che dire è stato tutto perfetto e fantastico! Adesso un po’ di meritate vacanze per ripartire più forte ancora , perché ci sono ancora molti traguardi da raggiungere e che sono stati lasciati in sospeso ,almeno per quest’anno!! Grazie Udine e grazie Udinese come ho detto due tre mesi fa mi siete entrati nel cuore e qualsiasi cosa accadrà non ne uscirete mai più !!!".