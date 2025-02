Calciomercato Udinese – Cambia la difesa? Dalla Turchia pioggia di milioni

Una vera e propria pioggia di milioni per l'Udinese in vista delle prossime settimane e della prossima sessione di mercato. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic sta cercando di difendere con le unghie e con i denti tutti i suoi componenti. Per i bianconeri, però, non sarà semplice visto che tutti i centrali sono stati messi sotto osservazione. L'Udinese deve fare il possibile per mantenere tutti i suoi pezzi pregiati.