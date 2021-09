Calciomercato Udinese – Clamoroso / In 5 minuti è cambiato tutto!

Dopo la fine del campionato, il primo luglio, il calciomercato ha aperto le danze. L'Udinese non ha affatto perso tempo. Gotti ha avanzato diverse richieste, non tanto dei nomi precisi quanto dei calciatori che giocassero in determinati ruoli. Al resto ci ha pensato Marino. Gli ultimi 5 minuti del calciomercato però non sono stati fondamentali solo per i bianconeri. Facciamo il punto. Ecco tutto quello che è successo a pochissimi minuti dalla fine del mercato. Andiamo in ordine e cominciamo proprio dall'Udinese <<<