Mercato Udinese – Cambio dirigenziale in vista / Una rivoluzione totale

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. La squadra vuole fare la differenza, ma all'orizzonte delle clamorose novità

Il punto — Il team bianconero continua a fare la differenza sui campi da gioco. Stiamo parlando di una squadra che da quando è arrivato il tecnico Gabriele Cioffi continua a fare del suo massimo e dare tutto in maniera da scalare la classifica. In questo istante la società non potrà andare oltre il dodicesimo posto occupato attualmente, ma c'è ancora un incontro da giocare.

Bisognerà andare in trasferta e provare in tutti i modi a fare la miglior prestazione possibile. Dall'altra parte ci sarà una squadra che non vede l'ora di fare la differenza. Stiamo parlando della Salernitana che dopo un'incredibile rimonta è vicinissima a conquistare una salvezza che ha del clamoroso.

Tutto all'improvviso — Ha guidato la squadra nelle ultime stagioni, è sempre in prima linea in ogni situazione. Stiamo parlando di un vero e proprio punto fermo all'interno del team bianconero. O almeno, si pensava potesse essere uno dei punti fermi anche in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, però, sta cambiando qualcosa.

Il protagonista dell'articolo è il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino e il suo mandato sembra poter essere arrivato al termine. In caso di un cambio in quel ruolo, la società si sta tutelando e vede già il possibile sostituto. Stiamo parlando di Riccardo Bigon.

Anche l'attuale direttore sportivo del Bologna sembra aver voglia di intraprendere una nuova avventura, motivo per cui la squadra sta seriamente valutando questa opzione.