Mercato Udinese – I campioni d’Italia accelerano per Bijol: ecco l’offerta

La Gazzetta dello Sport apre questa mattina in tutte le edicole parlando della difesa dell'Inter (che deve sostituire l'esterno Buchanan) e tra i vari profili sondati c'è anche quello di Jaka Bijol (Udinese). Il difensore centrale non vede l'ora di iniziare un'avventura in una big ed ha dimostrato nel corso di questo Europeo di poter dire la sua anche contro i migliori centravanti d'Europa.

L'Udinese al momento non ha intenzione di privarsi delle prestazioni di un centrale fondamentale. Proprio per questo motivo serve un'ottima offerta per assicurarsi le sue prestazioni. Ad oggi la famiglia Pozzo chiede 15/18 milioni di euro. Una cifra consona per le prestazioni, vedremo se effettivamente l'affare andrà in porto. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sull'affare Richardson <<<