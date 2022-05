Calciomercato Udinese – Caos rinnovi: due giocatori preparano le valigie

Il team bianconero sta continuando il suo percorso per concludere nel miglior modo possibile questa stagione. Mancano ancora due match prima di poter mettere la parola fine sull'annata. Una squadra che continua a crescere e sta facendo benissimo sotto diversi punti di vista. Il prossimo match, però, sarà ostico e da non sottovalutare.

Dall'altra parte del campo ad attendere i beniamini bianconeri ci sarà lo Spezia di Thiago Motta, stiamo parlando di una squadra in grado di fare la differenza e a cui mancano solo due punti per raggiungere una storica permanenza nella massima serie del calcio italiano. Alla Dacia Arena di conseguenza ci si aspetta un match non adatto ai deboli di cuore.