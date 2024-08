Calciomercato Udinese – Capitolo esuberi: cosa fare con Success? Il punto

Il nigeriano Isaac Success è senza ombra di dubbio il primo esubero da sistemare in vista della prossima stagione e nel finale del mercato. Il calciatore è stato messo ufficialmente al di fuori della rosa, ma bisogno ancora capire in quale club sarà il suo futuro .

Ad oggi sul banco dell'Udinese non è ancora arrivata alcun tipo d'offerta e proprio per questo motivo i bianconeri si stanno muovendo per poter trovare una possibile destinazione. Logicamente ci sarà anche da vedere se il calciatore è ben disposto ad accettare qualsiasi proposta gli possa arrivare nel corso delle prossime settimane. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sulla trattativa Perez-Porto. Le dichiarazioni del presidente <<<