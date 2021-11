Calciomercato Udinese / “Caso Larsen”: 3 idee (gratis) per sostituirlo

Sul fatto che tra il danese e la società bianconera ci siano stati dei dissapori non è una notizia. Quest'estate Stryger sembrava più con un piede in Turchia che nell'11 titolare di Gotti ma alla fine sappiamo tutti come si è conclusa la faccenda. E adesso? Che cosa sta succedendo?

Il mistero che avvolge il caso forse non lo scopriremo mai. Ma una cosa la sappiamo. Larsen è in scadenza di contratto e le opzioni sono 2: o viene ceduto a gennaio oppure a giugno sarà libero di andar via a parametro zero. Andiamo dritti al cuore dell'articolo. Ci sono 3 nomi per rimpiazzarlo. Cominciamo dal primo <<<