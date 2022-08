Calciomercato Udinese / “Caso-Pablo Marì”: clamoroso, ci sono novità!

Il difensore spagnolo ha dimostrato di essere all'altezza della Serie A. Arrivato come "scarto" dell'Arsenal, si è fatto valere e ha contribuito all'ottima stagione dell'Udinese. Gli investimenti della famiglia Pozzo però, a partire dal ritorno di Nehuen Perez, hanno chiuso le porte in faccia a Marì. La richiesta dell'Arsenal era stata ritenuta eccessiva e, di conseguenza, il difensore è tornato in Inghilterra dove, però, pare che non ci sia spazio per lui. Ma in questo momento di grande instabilità economica, politica, finanziaria e chi più ne ha più ne metta, una delle poche certezze è il ritorno in Italia di Marì. Mondoudinese.it ha indagato a fondo su ciò che sta succedendo attorno allo spagnolo: ecco cosa sappiamo! <<<