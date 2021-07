Calciomercato Udinese – Via al casting: i 4 nomi pronti a sostituire Musso

Le strade dell'Udinese e quelle di Juan Musso si separeranno ufficialmente a breve. Il portiere argentino sta già preparando i bagagli. I dettagli sono stati limitati e l'accordo è stato trovato. Adesso resta soltanto la firma. L'Atalanta sta già cercando una nuova sistemazione per Gollini. L'Udinese vorrebbe provare a mettersi in lizza per aggiudicarsi il suo cartellino ma servirebbero circa 17 milioni di euro (che per i friulani sono tanti, anzi, troppi). Ecco i 4 nomi che sono stati accostati ai pali friulani. Cominciamo dal primo.