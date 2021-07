Calciomercato Udinese – C’è la fila per l’obiettivo di Marino, tutti i dettagli

L'Udinese continua a lavorare sotto gli ordini di Luca Gotti. I bianconeri stanno lavorando bene come testimonia l'amichevole giocata ad altri ritmi sabato pomeriggio. La squadra tra circa tre settimane affronterà la Vecchia Signora di Allegri e i ragazzi di Gotti vogliono farsi trovare pronti per l'appuntamento. Ma mentre la squadra lavora sul campo, la società tesse le proprie tela sul mercato. Gli obiettivi dell'Udinese sono dichiarati da tempo, i principali profili che si ricercano sono: due difensori centrali, l'erede di De Paul a centrocampo, ed una prima punta da affiancare ad Okaka. Tutte le altre operazioni verranno approfondite appena saranno state definite prima queste. E proprio sull'attaccante c'è la fila per l'obiettivo di Marino, capiamo meglio <<<