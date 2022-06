Udinese-Celtic / Lotta a due per il gioiellino francese: tutti i dettagli

Il team bianconero continua a lavorare verso la prossima stagione. Si vuole fare il possibile per mettere sul campo tutte le proprie forze e fare la differenza senza nessun altro punto di vista. Sicuramente non sarà semplice dare del filo da torcere a tutte le società avversarie, ma l'idea è indubbiamente quella.

Le prossime ore potrebbero pesare moltissimo, visto che si sta cercando in ogni modo di chiudere qualche bell'affare di calciomercato. Stiamo parlando di una dirigenza che vuole trovare dei valori aggiunti in vista della prossima stagione, anche se tutto questo potrebbe non essere scontato. Si apre la pista per un nuovo duello.