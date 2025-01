Mercato Udinese – Sirene partenopee a centrocampo? La situazione

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista per completare il suo pacchetto di giocatori in quel settore. Payero è tra i candidati

Sono giorni caldi in casa Napoli . Conte ha chiesto alla dirigenza un centrocampista per completare il suo reparto anche in vista di una stagione futura fatta di più competizioni. Dopo aver valutato diversi nomi in questo periodo i partenopei avrebbero messo attualmente nel mirino due profili.

Cesare Casadei del Chelsea, giocatore giovane under 21, un profilo che piace a Conte in termini di rendimento fisico e tecnico. Il ragazzo è in uscita dal club londinese pertanto l'affare sembra fattibile. Per non rimanere sprovvisti, il radar partenopeo ha bussato alla porta dell'Udinese per sondare un altro centrocampista: Martin Payero.