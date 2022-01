Calciomercato Udinese – Centrocampo: si studia il colpo / Le ultime

Il team bianconero è uscito sconfitto dal match di ieri pomeriggio valido per i quarti di finale della Coppa Italia. La squadra ha fatto il possibile sul campo, giocando una partita praticamente perfetta se non per una disattenzione. Il rapace d'aria Ciro Immobile ha punito e di conseguenza l'assalto ai quarti di finale viene rinviato di un anno.

Stiamo parlando della rosa corta, soprattutto in un ruolo: il centrocampo. In mediana non esiste un sostituto naturale del brasiliano Walace, bisogna fare il possibile per poterlo trovare. Nelle ultime ore sembra muoversi sul mercato la società bianconera. Andiamo a vedere quale giocatore è stato adocchiato. Tutto sul suo conto <<<