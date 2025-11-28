I bianconeri non vedono l'ora di mettere a referto delle prestazioni di primissimo livello. La squadra sa che deve continuare a fare la differenza sotto tutti i punti di vista e proprio per questo motivo la sfida contro il Parma assume un peso specifico a dir poco importante.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – A.A.A. Cercasi esterno: nome in pole per gennaio
udinese
Calciomercato Udinese – A.A.A. Cercasi esterno: nome in pole per gennaio
L'Udinese continua a lavorare e non vede l'ora di poter mettere a referto un nuovo colpo decisamente interessante. Ecco tutti i dettagli
Una vittoria darebbe una realtà diversa alla stagione del club del Friuli Venezia Giulia e proprio per questo motivo si sta cercando di mettere a referto una stagione da parte sinistra della classifica che manca da diverso tempo. Adesso non possiamo fare altro che passare al mercato. L'Udinese a caccia di un esterno? Il punto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA