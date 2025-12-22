Calciomercato Udinese – A.A.A. Cercasi portiere! I Pozzo hanno un nome

Il club bianconero sta lavorando in maniera intensa e si prepara già al prossimo incontro dopo una vera e propria battuta d'arresto contro i Viola che si trovavano all'ultimo posto in classifica. Proprio per questo motivo la squadra non vede l'ora di poter fare la differenza e soprattutto di dire la sua sul campo da gioco.
L'espulsione di Maduka Okoye e la prestazione di Razvan Sava hanno sollevato un nuovo dubbio dalle parti di Udine. Ecco tutti i dettagli
Il prossimo incontro con i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri potrebbe rivelarsi alquanto importante. Logicamente bisogna essere perfetti, anche se per farlo almeno nella seconda parte della stagione si sta pensando anche al mercato. Il punto sulla porta dell'Udinese <<<
