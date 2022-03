Mercato Udinese / E’ sempre più una certezza: ora in molte lo cercano

Il giocatore al centro dell'articolo è il portiere Marco Silvestri che in silenzio ha raccolto la pesante eredità di Musso e non sta facendo rimpiangere in alcun modo l'ex numero 1 argentino. Come detto da lui stesso Udine, dopo l'esperienza con gli scaligeri, è la piazza giusta. Con l'obbiettivo di squadra che è, ovviamente, una salvezza tranquilla e personale con la voglia di tornare a calcare i campi di Coverciano.