Calciomercato Udinese, si continua a parlare di una cessione pesantissima

Da sempre l'obiettivo dell'Udinese è sempre stato quello di valorizzare i calciatori con un buon potenziale per poi cercare di venderli ad un prezzo alto. In questo campo la società friulana è una delle migliori in piazza. Gli esempi sono diversi: Sanchez, Muriel, Handanovic, Allan, Iaquinta. Per non parlare delle ultime due cessioni di Juan Musso e di Rodrigo De Paul. Adesso la famiglia Pozzo non ha intenzione di fermarsi. l'Europeo ha fatto brillare un altro calciatore dal quale si potrebbe ricavare un bel tesoretto. Marino sta già lavorando all'operazione <<<