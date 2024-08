Mercato Udinese – Cessione ufficiale, un bianconero ha firmato per il Bari

Nelle ultime ore è arrivata una cessione ufficiale, con il Bari che ha comunicato proprio in questi istanti l'acquisto di un bianconero

Un piccolo colpo di scena con un giovane che firma ufficialmente il suo addio all'Udinese e la conseguente cessione in un altro club professionistico italiano. Il protagonista dell'articolo è il classe 2006, Giovanni Tedeschi. La prima punta non vede l'ora di fare la differenza e mettersi in mostra anche con il club pugliese.