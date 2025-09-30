I bianconeri continuano a lavorare sul campo da gioco. La squadra di mister Kosta Runjaic non vede l'ora di voler fare la differenza sul campo da gioco e rilanciarsi dopo due stop di assoluto spessore. Il primo contro i rossoneri ed il secondo con il Sassuolo quasi inaspettato.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Cessione ufficiale? Difensore firma in Champions
udinese
Calciomercato Udinese – Cessione ufficiale? Difensore firma in Champions
Una cessione ufficiale per la squadra bianconera. Il team sta mettendo a referto un'operazione di primissimo livello, non perdiamo un secondo
Nel frattempo arrivano delle novità importanti sul mercato. Un calciatore su tutti potrebbe salutare in maniera definitiva la squadra bianconera. Tutti i dettagli sulla cessione di un difensore centrale pronto per dire la sua in Champions League: tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA