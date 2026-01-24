mondoudinese udinese news udinese mercato Mercato Udinese – Cessione ufficiale: Lorenzo Lucca ha firmato

udinese

Mercato Udinese – Cessione ufficiale: Lorenzo Lucca ha firmato

Lorenzo Lucca
Per i bianconeri di mister Kosta Runjaic è arrivata una decisione alquanto importante. Ecco tutti i dettagli su una cessione di primo livello
Lorenzo Focolari Redattore 

Già quest'estate era stato completato l'addio con la firma per la squadra campione d'Italia, stiamo parlando dei Partenopei. Una decisione sicuramente importante e che porta il calciatore ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, ma tutto sembra essere cambiato in maniera irrimediabile ancora una volta.

La cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest ha previsto un passaggio molto importante e stiamo parlando della cessione definitiva dell'Udinese nei confronti del Napoli del bomber italiano. Adesso l'ex bianconero è pronto per iniziare una nuova esperienza in Premier League. Ricordiamo che l'Udinese lo ha ceduto per una cifra attorno i 40 milioni di euro. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. I bianconeri preparano il colpo in entrata. Arriva uno dei talenti del calcio Mondiale <<<

Leggi anche
Calciomercato Udinese – Pozzo batte Torino e Genoa? Colpo sulla trequarti
Calciomercato Udinese – Colpo dall’Argentina: il bomber prepara le valigie

© RIPRODUZIONE RISERVATA