Già quest'estate era stato completato l'addio con la firma per la squadra campione d'Italia, stiamo parlando dei Partenopei. Una decisione sicuramente importante e che porta il calciatore ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, ma tutto sembra essere cambiato in maniera irrimediabile ancora una volta.
Mercato Udinese – Cessione ufficiale: Lorenzo Lucca ha firmato
Per i bianconeri di mister Kosta Runjaic è arrivata una decisione alquanto importante. Ecco tutti i dettagli su una cessione di primo livello
La cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest ha previsto un passaggio molto importante e stiamo parlando della cessione definitiva dell'Udinese nei confronti del Napoli del bomber italiano. Adesso l'ex bianconero è pronto per iniziare una nuova esperienza in Premier League. Ricordiamo che l'Udinese lo ha ceduto per una cifra attorno i 40 milioni di euro. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. I bianconeri preparano il colpo in entrata. Arriva uno dei talenti del calcio Mondiale <<<
