Mercato Udinese – Cessione ufficiale: Lorenzo Lucca ha firmato

Già quest'estate era stato completato l'addio con la firma per la squadra campione d'Italia, stiamo parlando dei Partenopei. Una decisione sicuramente importante e che porta il calciatore ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, ma tutto sembra essere cambiato in maniera irrimediabile ancora una volta.

La cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest ha previsto un passaggio molto importante e stiamo parlando della cessione definitiva dell'Udinese nei confronti del Napoli del bomber italiano. Adesso l'ex bianconero è pronto per iniziare una nuova esperienza in Premier League. Ricordiamo che l'Udinese lo ha ceduto per una cifra attorno i 40 milioni di euro. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. I bianconeri preparano il colpo in entrata. Arriva uno dei talenti del calcio Mondiale <<<