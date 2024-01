Mercato Udinese / Cessione ufficiale ai nemici di sempre: ha già firmato

Proprio in queste ore è stato ufficializzata la cessione di un calciatore molto importante per la Primavera bianconera. Ecco tutti i dettagli

L'Udinese proprio in questi minuti ha annunciato la cessione ufficiale alla Triestina . Non dimentichiamo la rivalità che accompagna le due squadre, in questo caso si tratta di un centrocampista che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Trento, ma è ancora di proprietà bianconera.

Marco Ballarini ha firmato con il team che si trova in zona play-off nel girone A di Serie C. Una mossa che deve cercare di portare il più in alto possibile le squadra biancorossa, anche se non sarà semplice visto che il Mantova pare essere infermabile nel corso di questa stagione. Vedremo se Ballarini riuscirà a mettersi in mostra.