Calciomercato Udinese – Cessione ufficiale? Runjaic saluta un protagonista

Il mercato in entrata è terminato, ma la stagione dell'Udinese continua a regalare sorprese sotto tutti i punti di vista. Il club sta cercando in queste ore di chiudere una cessione decisamente importante. Un calciatore è pronto per iniziare una nuova avventura ben lontano dal club bianconero.
Il tecnico continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'addio di un calciatore che dopo una sola stagione con la maglia dell'Udinese potrebbe essere pronto per iniziare a tutti gli effetti una nuova avventura. Il punto sulla cessione finale <<<
