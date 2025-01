Calciomercato Udinese – Cessione ufficiale: ai saluti l’ex Bayern Monaco

C'è una cessione ufficiale. La società bianconera non vede l'ora di potersi liberare delle prestazioni di un ex Bayern Monaco: i dettagli

Arrivato in quel di Udine nel corso della passata stagione, non ha mai trovato moltissimo spazio e proprio per questo motivo sta per iniziare una nuova avventura. L'Udinese ha ceduto le prestazioni di Antonio Tikvic. Calciatore che con la maglia bianconera ha messo a referto un'unica apparizione in Coppa Italia contro il Cagliari nel corso della passata stagione.