Calciomercato Udinese – Cessioni immediate in vista / Sbloccheranno tutto

A Gennaio serve qualche colpo. Gli infortuni hanno falcidiato la rosa ed adesso ci si trova in una situazione tutt'altro che semplice. Udogie gioca senza interruzione da più di un mese, dal giorno in cui Stryger Larsen ha scelto di autogestirsi, per l'esattezza. La squadra bianconera deve trovare una soluzione, anche se non è l'unico ruolo sommerso dai problemi.