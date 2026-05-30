Seko Fofana da quando ha lasciato l'Udinese ha iniziato una rapida scalata nel calcio europeo. Nel corso dell'ultima stagione, però, ha lasciato il Lens (con cui ha vissuto le sue migliori stagioni) per trasferirsi al Porto ed iniziare una nuova avventura. Il classe 1995, non ha vissuto una delle sue annate migliori, visto che sul campo da gioco è mancata continuità di rendimento ed anche il suo futuro sembra essere scritto. In termini di prestazioni la parentesi con la squadra portoghese ha offerto più lati positivi che negativi 18 presenze con tre reti ed un assist messi a referto. Adesso, però, passiamo alla decisione presa dal team Luisitano.

La decisione del Porto sul centrocampista

Fofana

Il Porto non riscatterà il centrocampista e di conseguenza il rientro al Rennes sembra è dietro l'angolo. Un centrocampista che in questi mesi ha ritrovato i suoi migliori ritmi e di conseguenza ci si aspetta parecchio nel corso della stagione che verrà. Non dimentichiamo che all'Udinese ha messo a referto 119 presenze, squadra che attualmente è ancora quella con cui ha collezionato più apparizioni sul campo da gioco. A queste vanno aggiunti anche tredici reti e dodici assist.