Calciomercato Udinese – Pozzo SHOW! Doppio colpo dai Campioni d’Italia

Dopo un mercato fatto di grande attendeismo sembra essere arrivato il momento di mettere la quinta e concludere una rosa di primissimo livello per la squadra bianconera. Il club è pronto per mettere a referto delle firma decisamente interessanti e soprattutto da un team che ha scritto la storia del nostro calcio.
L'arrivo di Walid Cheddira per l'attacco dell'Udinese potrebbe non essere l'unica sorpresa nel corso di questo campionato, tutti i dettagli
Non perdiamo neanche un secondo e partiamo subito con il doppio colpo che ha messo a referto la società gestita da mister Kosta Runjaic. Prima l'affare in attacco, poi il colpaccio sugli esterni <<<
