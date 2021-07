Calciomercato Udinese – C’è chi entra e c’è chi esce: ecco cosa sappiamo

Anche le migliori famiglie litigano. I calciatori vanno e vengono. Non ci sono più le bandiere di una volta e il calcio moderno ne è un chiaro esempio. Ma veniamo a noi. Il mercato estivo dell'Udinese continua a procedere a gonfie vele. Larsen non si trasferirà in Turchia. Il danese vorrebbe restare in Serie A. L'esterno destro però avrebbe finito di attirare tutta l'attenzione su di sé. Non è il solo ad essere finito sotto la lente d'ingrandimento. Ecco cosa sta succedendo tra le mura bianconere. Cominciamo subito con il primo giocatore <<<