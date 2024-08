Calciomercato Udinese, chieste informazioni per Rebic: può arrivare a zero

L'attaccante toscano rappresenta un'opportunità a poco per i club italiani che vogliono un innesto d'esperienza in avanti

L'Udinese valuta dei profili per rinforzare l'attacco. Uno dei nomi in lista è l'ex giocatore del Milan Ante Rebic. Il croato ha appena rescisso il suo contratto con il Besiktas , che ha comunicato su X la decisione del croato. L'esterno campione d'Italia nel 2022,dopo un solo anno in Turchia condito da un gol e 5 assist in 23 gare, vuole provare a rilanciarsi .

Ecco quindi che l'ex Milan si è trasformato in un'occasione di mercato per molte squadre. Come riporta il sito Calciomercato.com infatti, sulle sue tracce ci sarebbero Udinese e Verona. Per ora solo una richiesta di informazioni, che potrebbe però tramutarsi in pochi giorni una vera e propria trattativa.