Nonostante la sessione invernale sia terminata da qualche settimana, il mercato in entrata ed in uscita è sempre attivo per tutte le società della massima serie del calcio italiano. Nel corso delle ultime ore sono diversi i calciatori messi sotto osservazione anche per via del loro contratto in scadenza.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – 5 top in scadenza: quante occasioni per i Pozzo
udinese
Calciomercato Udinese – 5 top in scadenza: quante occasioni per i Pozzo
L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato
Tante le occasioni per tutti i club della massima serie del calcio italiano. C'è solo da capire se effettivamente anche l'Udinese potrebbe provare un affondo di primissimo livello. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i nomi interessanti sul mercato. Cinque profili di assoluto spessore <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA