News Udinese / Cioffi al completo o quasi: 4 i giocatori in partenza

Ci siamo. Questa settimana molte società calcistiche si troveranno a fare i conti, chi più chi meno, con le assenze . Allenatori, dirigenti e presidenti saranno incollati alle tv per almeno due motivi: paura e plusvalenze.

La paura è quel sentimento che pervade soprattutto gli allenatori in questo momento. E in casa Udinese non può essere diversamente. Mister Cioffisi vedrà sottrare alcune pedine importanti del suo scacchiere. Invece le plusvalenze cosa c'entrano?