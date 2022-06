Mercato Udinese – Cioffi beffa il suo passato / Si tratta con l’Arsenal

Il club bianconero è alla ricerca di nuovi innesti da integrare all'organico attualmente a disposizione di Andrea Sottil. Diversi giocatori sono in partenza e Marino, insieme ai suoi collaboratori, dovrà lavorare senza sosta per regalare al nuovo allenatore bianconero una squadra competitiva e pronta ad affrontare al meglio la stagione che verrà. Una dei reparti che l'Udinese dovrà sistemare è sicuramente la difesa . Tra tutte le zone del campo, il pacchetto arretrato è quello con più incognite in vista delle prossima stagione. Dopo l'anno di prestito all'Udinese, Pablo Marì non è stato riscattato . Nonostante la trattativa tra il club bianconero e l'Arsenal vada avanti da tempo, pare si sia inserita un'altra squadra. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto.

Ecco che in questa difficile situazione si inserisce un altro club di Serie A. Stiamo parlando dell'Hellas Verona. Il club scaligero, ora allenato da Gabriele Cioffi, è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per poter completare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, pare sia stato lo stesso ex allenatore dell'Udinese a richiedere Pablo Marì come nuovo rinforzo per il club gialloblù. Il 29enne spagnolo gradirebbe il trasferimento in Veneto in virtù degli ottimi rapporti con il tecnico fiorentino, che lo ha già allenato lo scorso anno all'Udinese. E' proprio con Cioffi che Pablo Marì ha trascorso una delle migliori stagioni della sua carriera, conclusa con un bilancio di 2 gol in 15 presenze. Ma le notizie non finiscono qui. Dalla Francia sono sicuri:sarà lui il nuovo difensore dell'Udinese<<<