Calciomercato Udinese – Cioffi lo chiede a gran voce / Serve il sostituto

Il tecnico bianconero è arrivato e sollevato la squadra da una situazione tutt'altro che semplice. Serviva una scossa a tutto il team e lui è riuscita a darla. Inserendo nella squadra continuità ed anche un ottimo gioco. In questi giorni, non è stato disponibile uno dei giocatori con più qualità in tutto il club.

Stiamo parlando del trequartista argentino Roberto Pereyra, un talento in grado di fare la differenza contro ogni squadra e su tutti i campi. Solo che l'infortunio subito contro il Genoa lo terrò fuori dai campi per ancora un mesetto e mezzo, lasciando l'Udinese in una situazione non ottimale.