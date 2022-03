Mercato Udinese / Indiscrezione clamorosa! Lo rivogliono in patria…

Chi non si ferma mai , e non ci stanchiamo mai di ripeterlo, è il calciomercato e il lavoro delle dirigenze. Quella bianconera sembra particolarmente indaffarata nelle ultime settimane. Inoltre, gira voce che dalla Spagna il Real Betis , abbia individuato un calciatore bianconero dal profilo estremamente interessante .

Manuel Pellegrini sembrerebbe infatti essersi infatuato di un giocatore friulano che sarebbe un ottimo innesto per una squadra che in Liga sta sorprendendo sempre di più. Proprio in Liga per il calciatore, si tratterebbe di un ritorno. Ma basta con le chiacchiere e i giri di parole: ecco chi è finito nel mirino dei biancoverdi! <<<