I bianconeri allenati da mister Kosta Runjaic continuano a lavorare sul campo da gioco ed hanno grande voglia di continuare a fare la differenza. L'obiettivo è quello di mettere a referto una stagione di primissimo livello e prendersi un posto nella parte sinistra della classifica.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Clamoroso ritorno? I Pozzo puntano al difensore
udinese
Calciomercato Udinese – Clamoroso ritorno? I Pozzo puntano al difensore
Un vero e proprio clamoroso ritorno dalle parti di Udine. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul possibile colpo di mercato
Un obiettivo tutt'altro che semplice. Per raggiungerlo serve lavorare nel miglior modo possibile e inoltre potrebbe arrivare un rinforzo direttamente dall'altra parte dell'Europa. Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA