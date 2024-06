Calciomercato Udinese / Tre club su Walace, i Pozzo fissano il prezzo

Il vice capitano e proprietario del centrocampo dell'Udinese sembra essere pronto per l'addio al club e soprattutto per provare una nuova avventura. Il brasiliano Walace dopo diversi mercati in cui ha sempre preferito restare in quel di Udine nonostante le numerose offerte, adesso medita seriamente l'addio. Sulle sue orme ci sono ben tre club.