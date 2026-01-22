Il club bianconero sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra ha bisogno di mettere a referto un miglioramento di primissimo livello e soprattutto di cedere diversi elementi che al momento stanno diventando una spesa più che un'opportunità.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Colpo dall’Argentina: il bomber prepara le valigie
udinese
Calciomercato Udinese – Colpo dall’Argentina: il bomber prepara le valigie
L'Udinese potrebbe salutare a titolo definitivo un attaccante che fino ad adesso ha fatto la differenza con la squadra bianconera
Proprio per questo motivo la società sta cercando di dire la sua e cedere quei profili che nel corso di questa stagione hanno trovato pochissimo spazio. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile colpo di mercato. Una cessione è alle porte <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA