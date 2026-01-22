mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Colpo dall’Argentina: il bomber prepara le valigie

Calciomercato Udinese – Colpo dall’Argentina: il bomber prepara le valigie

L'Udinese potrebbe salutare a titolo definitivo un attaccante che fino ad adesso ha fatto la differenza con la squadra bianconera
Il club bianconero sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra ha bisogno di mettere a referto un miglioramento di primissimo livello e soprattutto di cedere diversi elementi che al momento stanno diventando una spesa più che un'opportunità.

Proprio per questo motivo la società sta cercando di dire la sua e cedere quei profili che nel corso di questa stagione hanno trovato pochissimo spazio. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile colpo di mercato. Una cessione è alle porte <<<

