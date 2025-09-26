La stagione è appena iniziata, ma la famiglia Pozzo sembra non perdere mai tempo. La squadra non vede l'ora di fare la differenza sul mercato in entrata ed in uscita. Anzi sembra lavorare già con un occhio al futuro. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle prossime operazioni.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Colpo bianconero! Nuova freccia per i Pozzo
udinese
Calciomercato Udinese – Colpo bianconero! Nuova freccia per i Pozzo
I bianconeri mettono a referto un colpo di primissimo livello. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su una nuova freccia
C'è un nome che sembra piacere molto al club e che rinforzerebbe in maniera decisamente interessante la fascia sinistra. Un colpo che sicuramente è un lusso per la massima serie del calcio italiano e lo sta dimostrando di stagione in stagione. Il nuovo nome da Genova <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA