mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Colpo dalla Francia: ecco il nuovo Benzema

udinese

Calciomercato Udinese – Colpo dalla Francia: ecco il nuovo Benzema

Un vero e proprio colpaccio dalla Francia è quello a cui sta lavorando la società che ha voglia di mettere a referto la firma di un bomber
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Udinese – Colpo dalla Francia: ecco il nuovo Benzema- immagine 1

L'Udinese continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Il club bianconero non vede l'ora di fare la differenza e proprio per questo motivo sta cercando di assicurarsi le prestazioni di un centravanti che potrebbe far parlare di se per diverso tempo.

Un profilo decisamente interessante che arriverebbe dalla massima serie del calcio francese. Giovane, ma non mancano i paragoni di un certo livello. Tutti i dettagli sul nuovo nome per l'attacco <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA