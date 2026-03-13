Una classifica cortissima e l'ottavo posto che dista solamente otto lunghezze per l'Udinese che ha bisogno di conquistare un piazzamento più in alto possibile dopo una buona stagione a cui è mancata solo un po' di continuità.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Dichiarazioni shock: “Me ne andrei da Udine…”
udinese
Calciomercato Udinese – Dichiarazioni shock: “Me ne andrei da Udine…”
La sfida tra l'Udinese e la Juventus si avvicina a grandi passi, ecco tutti i dettagli su una trattativa di primissimo livello
Non perdiamo tempo ed andiamo a vedere nel dettaglio tutte le novità che arrivano direttamente dal mercato. Proprio in queste ore ha parlato un calciatore importante per lo spogliatoio ed ha fatto capire che il suo periodo in bianconero sembrerebbe essere arrivato alla parola fine. Ecco le dichiarazioni dell'estremo difensore <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA